Interport Token (ITP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Interport Token (ITP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Interport Token (ITP) teave Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Ametlik veebisait: https://interport.fi/ Valge raamat: https://docs.interport.fi/

Interport Token (ITP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Interport Token (ITP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 540.10K $ 540.10K $ 540.10K Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Praegune hind: $ 0.01546126 $ 0.01546126 $ 0.01546126 Lisateave Interport Token (ITP) hinna kohta

Interport Token (ITP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Interport Token (ITP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITP tokeni tokenoomikat, avastage ITP tokeni reaalajas hinda!

ITP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITP võiks suunduda? Meie ITP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

