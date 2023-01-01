Kuni olete MEXC registreeritud kasutaja ja teie hetketuru kontol on tagatisvarasid, saate laenu võtta.
Süsteem arvutab intressi igapäevaselt ja arvestab seda laenu tegeliku kestuse alusel, kusjuures alla 1 päeva arvestatakse 1 päevaks. Märkus. Intressi arvestatakse laenamise hetkel kuvatud intressimäära alusel. Valem: Intress = laenatud summa × igapäevane intressimäär.
Osalist tagasimaksmist ei toetata. Varade puhul, mis võimaldavad ennetähtaegset tagasimaksmist, vaadake üksikasju konkreetsetest reeglitest.
Laenuväärtuse suhtarv (LTV) on tasumata vara väärtuse ja tagatise väärtuse suhe. Konkreetne arvutusvalem on järgmine:
LTV = tasumata põhisumma ja intressid / tagatissumma
Tasumata põhisumma ja intressid = (tasumata põhisumma + tasumata intress + tähtajast üleläinud tasumata viivis)