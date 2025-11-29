Precio de ZIBA hoy

El precio actual de ZIBA (ZIB) hoy es --, con una variación del 1.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZIB a USD es -- por ZIB.

ZIBA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 164,532, con un suministro circulante de 1.00B ZIB. Durante las últimas 24 horas, ZIB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00179616, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZIB experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +53.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ZIBA (ZIB)

Cap de mercado $ 164.53K$ 164.53K $ 164.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 164.53K$ 164.53K $ 164.53K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ZIBA es de $ 164.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZIB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 164.53K.