Precio de Zentra hoy

El precio actual de Zentra (ZNTR) hoy es $ 0.00001279, con una variación del 2.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZNTR a USD es $ 0.00001279 por ZNTR.

Zentra actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,761.11, con un suministro circulante de 1.00B ZNTR. Durante las últimas 24 horas, ZNTR cotiza entre $ 0.00001271 (bajo) y $ 0.0000136 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00036058, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001215.

En el corto plazo, ZNTR experimentó un cambio de -0.77% en la última hora y de -4.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Zentra (ZNTR)

Cap de mercado $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zentra es de $ 12.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZNTR es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.76K.