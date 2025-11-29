Precio de yskaela hoy

El precio actual de yskaela (YSKA) hoy es --, con una variación del 4.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YSKA a USD es -- por YSKA.

yskaela actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,333.13, con un suministro circulante de 999.54M YSKA. Durante las últimas 24 horas, YSKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YSKA experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -2.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de yskaela (YSKA)

Cap de mercado $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.33K$ 8.33K $ 8.33K Suministro de Circulación 999.54M 999.54M 999.54M Suministro total 999,541,662.591965 999,541,662.591965 999,541,662.591965

La capitalización de mercado actual de yskaela es de $ 8.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YSKA es de 999.54M, con un suministro total de 999541662.591965. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.33K.