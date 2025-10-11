Información del precio (USD) de ynUSD Max (YNUSDX)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Precio más bajo $ 0.997125$ 0.997125 $ 0.997125 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +0.21% Cambio de Precio (7D) +0.21%

El precio en tiempo real de ynUSD Max (YNUSDX) es de $1.026. Durante las últimas 24 horas, YNUSDX se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de YNUSDX es de $ 1.028, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.997125.

En términos de rendimiento a corto plazo, YNUSDX ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +0.21% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de ynUSD Max (YNUSDX)

Cap de mercado $ 106.71K$ 106.71K $ 106.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 106.71K$ 106.71K $ 106.71K Suministro de Circulación 104.00K 104.00K 104.00K Suministro total 103,995.8887835831 103,995.8887835831 103,995.8887835831

La capitalización de mercado actual de ynUSD Max es de $ 106.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YNUSDX es de 104.00K, con un suministro total de 103995.8887835831. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 106.71K.