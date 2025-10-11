Tokenómica de XiaoBai (XIAOBAI)
Tokenómica y análisis de precio de XiaoBai (XIAOBAI)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de XiaoBai (XIAOBAI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de XiaoBai (XIAOBAI)
$XIAOBAI is a community-driven meme token inspired by the beloved TikTok stars Manyu (a Shiba Inu) and Xiaobai (a West Highland White Terrier), known for their charming spa day videos. Built on the Ethereum blockchain, $XIAOBAI aims to unite pet lovers and crypto enthusiasts in a fun, engaging ecosystem.The token seeks to capitalize on the viral popularity of its canine mascots, potentially supporting initiatives like pet-related charities, NFT collections, or community events. With a focus on social media engagement, $XIAOBAI offers investors a chance to participate in a lighthearted, meme-fueled crypto project with high growth potential, though it carries the inherent risks of speculative assets.
Tokenómica de XiaoBai (XIAOBAI): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de XiaoBai (XIAOBAI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens XIAOBAI que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens XIAOBAI que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de XIAOBAI ¡explora el precio en vivo del token XIAOBAI!
Predicción de precios de XIAOBAI
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse XIAOBAI? Nuestra página de predicción de precios de XIAOBAI combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
