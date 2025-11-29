Precio de WuAI hoy

El precio actual de WuAI (WUAI) hoy es $ 0.00003169, con una variación del 9.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WUAI a USD es $ 0.00003169 por WUAI.

WuAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,396, con un suministro circulante de 832.91M WUAI. Durante las últimas 24 horas, WUAI cotiza entre $ 0.00003053 (bajo) y $ 0.0000488 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00037629, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003015.

En el corto plazo, WUAI experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -37.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WuAI (WUAI)

Cap de mercado $ 26.40K$ 26.40K $ 26.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.47K$ 31.47K $ 31.47K Suministro de Circulación 832.91M 832.91M 832.91M Suministro total 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

La capitalización de mercado actual de WuAI es de $ 26.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WUAI es de 832.91M, con un suministro total de 992907818.0421511. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.47K.