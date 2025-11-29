Precio de WPAY hoy

El precio actual de WPAY (WPAY) hoy es $ 0.172308, con una variación del 1.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WPAY a USD es $ 0.172308 por WPAY.

WPAY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,056,998, con un suministro circulante de 11.92M WPAY. Durante las últimas 24 horas, WPAY cotiza entre $ 0.171987 (bajo) y $ 0.17581 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.262798, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04720244.

En el corto plazo, WPAY experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de -3.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WPAY (WPAY)

Cap de mercado $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.73B$ 1.73B $ 1.73B Suministro de Circulación 11.92M 11.92M 11.92M Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WPAY es de $ 2.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WPAY es de 11.92M, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.73B.