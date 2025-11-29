Precio de World Cat hoy

El precio actual de World Cat (WORLD CAT) hoy es $ 0.0058123, con una variación del 3.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WORLD CAT a USD es $ 0.0058123 por WORLD CAT.

World Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 465,014, con un suministro circulante de 80.00M WORLD CAT. Durante las últimas 24 horas, WORLD CAT cotiza entre $ 0.00581243 (bajo) y $ 0.00606947 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09714, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WORLD CAT experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -9.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de World Cat (WORLD CAT)

Cap de mercado $ 465.01K$ 465.01K $ 465.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 465.01K$ 465.01K $ 465.01K Suministro de Circulación 80.00M 80.00M 80.00M Suministro total 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756 79,999,978.71555756

La capitalización de mercado actual de World Cat es de $ 465.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WORLD CAT es de 80.00M, con un suministro total de 79999978.71555756. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 465.01K.