Precio de Woffle hoy

El precio actual de Woffle (WOF) hoy es $ 0.0000383, con una variación del 4.72% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOF a USD es $ 0.0000383 por WOF.

Woffle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,297, con un suministro circulante de 999.95M WOF. Durante las últimas 24 horas, WOF cotiza entre $ 0.00003807 (bajo) y $ 0.00004024 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00244579, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003503.

En el corto plazo, WOF experimentó un cambio de -0.65% en la última hora y de +5.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Woffle (WOF)

Cap de mercado $ 38.30K$ 38.30K $ 38.30K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.30K$ 38.30K $ 38.30K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,946,755.065399 999,946,755.065399 999,946,755.065399

La capitalización de mercado actual de Woffle es de $ 38.30K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WOF es de 999.95M, con un suministro total de 999946755.065399. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.30K.