El precio actual de WLF TOKEN (WLF) hoy es --, con una variación del 0.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WLF a USD es -- por WLF.

WLF TOKEN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,809,784, con un suministro circulante de 3.09B WLF. Durante las últimas 24 horas, WLF cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0021434, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WLF experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -25.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

