Precio de WILDWEST hoy

El precio actual de WILDWEST (WILDW) hoy es $ 0.00002198, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WILDW a USD es $ 0.00002198 por WILDW.

WILDWEST actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,985, con un suministro circulante de 1.00B WILDW. Durante las últimas 24 horas, WILDW cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00026525, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002007.

En el corto plazo, WILDW experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de WILDWEST (WILDW)

Cap de mercado $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de WILDWEST es de $ 21.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WILDW es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.99K.