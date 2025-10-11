Tokenómica de Wat (WAT)
Tokenómica y análisis de precio de Wat (WAT)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Wat (WAT), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Wat (WAT)
$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.
Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.
No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced
Tokenómica de Wat (WAT): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Wat (WAT) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens WAT que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens WAT que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de WAT ¡explora el precio en vivo del token WAT!
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
