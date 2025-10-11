Información del precio (USD) de VUSD (VUSD)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.962752 $ 0.962752 $ 0.962752 24H Mín $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24H Máx 24H Mín $ 0.962752$ 0.962752 $ 0.962752 24H Máx $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Máximo Histórico $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 Precio más bajo $ 0.96079$ 0.96079 $ 0.96079 Cambio de Precio (1H) -0.17% Cambio de Precio (1D) -0.41% Cambio de Precio (7D) -0.85% Cambio de Precio (7D) -0.85%

El precio en tiempo real de VUSD (VUSD) es de $0.994185. Durante las últimas 24 horas, VUSD se ha operado entre un mínimo de $ 0.962752 y un máximo de $ 1.001, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VUSD es de $ 1.044, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.96079.

En términos de rendimiento a corto plazo, VUSD ha cambiado en un -0.17% en la última hora, -0.41% en 24 horas y -0.85% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de VUSD (VUSD)

Cap de mercado $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Suministro de Circulación 1.64M 1.64M 1.64M Suministro total 1,642,367.468859864 1,642,367.468859864 1,642,367.468859864

La capitalización de mercado actual de VUSD es de $ 1.63M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VUSD es de 1.64M, con un suministro total de 1642367.468859864. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.63M.