Información del precio (USD) de Vies Token (VIES)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0.00185109 $ 0.00185109 $ 0.00185109 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0.00185109$ 0.00185109 $ 0.00185109 Máximo Histórico $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.73% Cambio de Precio (1D) -26.13% Cambio de Precio (7D) -42.29% Cambio de Precio (7D) -42.29%

El precio en tiempo real de Vies Token (VIES) es de $0.00135749. Durante las últimas 24 horas, VIES se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0.00185109, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VIES es de $ 0.01529872, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VIES ha cambiado en un +1.73% en la última hora, -26.13% en 24 horas y -42.29% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Vies Token (VIES)

Cap de mercado $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suministro de Circulación 806.38M 806.38M 806.38M Suministro total 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

La capitalización de mercado actual de Vies Token es de $ 1.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VIES es de 806.38M, con un suministro total de 806378225.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.10M.