Precio de ValleyDAO hoy

El precio actual de ValleyDAO (GROW) hoy es $ 0.256657, con una variación del 2.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GROW a USD es $ 0.256657 por GROW.

ValleyDAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,851,052, con un suministro circulante de 11.11M GROW. Durante las últimas 24 horas, GROW cotiza entre $ 0.256617 (bajo) y $ 0.266089 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.42, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.152417.

En el corto plazo, GROW experimentó un cambio de -0.27% en la última hora y de +5.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ValleyDAO (GROW)

Cap de mercado $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Suministro de Circulación 11.11M 11.11M 11.11M Suministro total 30,050,000.0 30,050,000.0 30,050,000.0

La capitalización de mercado actual de ValleyDAO es de $ 2.85M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GROW es de 11.11M, con un suministro total de 30050000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.71M.