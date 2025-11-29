Precio de Valentine hoy

El precio actual de Valentine (VALENTINE) hoy es $ 0.00004153, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALENTINE a USD es $ 0.00004153 por VALENTINE.

Valentine actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 41,531, con un suministro circulante de 1.00B VALENTINE. Durante las últimas 24 horas, VALENTINE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00451876, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002149.

En el corto plazo, VALENTINE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +15.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Valentine (VALENTINE)

Cap de mercado $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 41.53K$ 41.53K $ 41.53K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Valentine es de $ 41.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VALENTINE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 41.53K.