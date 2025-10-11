Información del precio (USD) de Uranus DEX (URA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00232725 $ 0.00232725 $ 0.00232725 24H Mín $ 0.00401693 $ 0.00401693 $ 0.00401693 24H Máx 24H Mín $ 0.00232725$ 0.00232725 $ 0.00232725 24H Máx $ 0.00401693$ 0.00401693 $ 0.00401693 Máximo Histórico $ 0.00970236$ 0.00970236 $ 0.00970236 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.18% Cambio de Precio (1D) -29.24% Cambio de Precio (7D) -39.52% Cambio de Precio (7D) -39.52%

El precio en tiempo real de Uranus DEX (URA) es de $0.00284237. Durante las últimas 24 horas, URA se ha operado entre un mínimo de $ 0.00232725 y un máximo de $ 0.00401693, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de URA es de $ 0.00970236, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, URA ha cambiado en un +2.18% en la última hora, -29.24% en 24 horas y -39.52% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Uranus DEX (URA)

Cap de mercado $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,907,099.520222 999,907,099.520222 999,907,099.520222

La capitalización de mercado actual de Uranus DEX es de $ 2.77M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de URA es de 999.91M, con un suministro total de 999907099.520222. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.77M.