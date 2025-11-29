Precio de Uncap USD hoy

El precio actual de Uncap USD (USDU) hoy es $ 1.001, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDU a USD es $ 1.001 por USDU.

Uncap USD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 488,516, con un suministro circulante de 487.93K USDU. Durante las últimas 24 horas, USDU cotiza entre $ 1.001 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.004, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.999735.

En el corto plazo, USDU experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Uncap USD (USDU)

Cap de mercado $ 488.52K$ 488.52K $ 488.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 488.52K$ 488.52K $ 488.52K Suministro de Circulación 487.93K 487.93K 487.93K Suministro total 487,933.4079950857 487,933.4079950857 487,933.4079950857

