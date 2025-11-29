Precio de UFO Token hoy

El precio actual de UFO Token (UFO) hoy es $ 0.00000764, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UFO a USD es $ 0.00000764 por UFO.

UFO Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,972,035, con un suministro circulante de 913.28B UFO. Durante las últimas 24 horas, UFO cotiza entre $ 0.00000757 (bajo) y $ 0.00000816 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00011309, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000301.

En el corto plazo, UFO experimentó un cambio de -1.04% en la última hora y de +0.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UFO Token (UFO)

Cap de mercado $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Suministro de Circulación 913.28B 913.28B 913.28B Suministro total 913,280,035,413.719 913,280,035,413.719 913,280,035,413.719

La capitalización de mercado actual de UFO Token es de $ 6.97M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UFO es de 913.28B, con un suministro total de 913280035413.719. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.97M.