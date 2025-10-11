Información del precio (USD) de TheTrenches (TRENCHES)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00720189$ 0.00720189 $ 0.00720189 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.69% Cambio de Precio (1D) -19.92% Cambio de Precio (7D) -42.13% Cambio de Precio (7D) -42.13%

El precio en tiempo real de TheTrenches (TRENCHES) es de --. Durante las últimas 24 horas, TRENCHES se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de TRENCHES es de $ 0.00720189, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, TRENCHES ha cambiado en un -0.69% en la última hora, -19.92% en 24 horas y -42.13% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de TheTrenches (TRENCHES)

Cap de mercado $ 144.86K$ 144.86K $ 144.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 144.86K$ 144.86K $ 144.86K Suministro de Circulación 999.86M 999.86M 999.86M Suministro total 999,864,802.550647 999,864,802.550647 999,864,802.550647

La capitalización de mercado actual de TheTrenches es de $ 144.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TRENCHES es de 999.86M, con un suministro total de 999864802.550647. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 144.86K.