Información del precio (USD) de Swash (SWASH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00161107 $ 0.00161107 $ 0.00161107 24H Mín $ 0.00217658 $ 0.00217658 $ 0.00217658 24H Máx 24H Mín $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 24H Máx $ 0.00217658$ 0.00217658 $ 0.00217658 Máximo Histórico $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 Precio más bajo $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 Cambio de Precio (1H) +0.17% Cambio de Precio (1D) -6.04% Cambio de Precio (7D) +2.51% Cambio de Precio (7D) +2.51%

El precio en tiempo real de Swash (SWASH) es de $0.0020329. Durante las últimas 24 horas, SWASH se ha operado entre un mínimo de $ 0.00161107 y un máximo de $ 0.00217658, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SWASH es de $ 0.95025, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00161107.

En términos de rendimiento a corto plazo, SWASH ha cambiado en un +0.17% en la última hora, -6.04% en 24 horas y +2.51% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Swash (SWASH)

Cap de mercado $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.03M$ 2.03M $ 2.03M Suministro de Circulación 994.96M 994.96M 994.96M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Swash es de $ 2.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWASH es de 994.96M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.