Información del precio (USD) de Swash (SWASH)

El precio en tiempo real de Swash (SWASH) es de $0.0020329. Durante las últimas 24 horas, SWASH se ha operado entre un mínimo de $ 0.00161107 y un máximo de $ 0.00217658, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SWASH es de $ 0.95025, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00161107.

En términos de rendimiento a corto plazo, SWASH ha cambiado en un +0.17% en la última hora, -6.04% en 24 horas y +2.51% en los últimos 7 días.

La capitalización de mercado actual de Swash es de $ 2.02M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SWASH es de 994.96M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.03M.

Historial de precios de Swash (SWASH) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Swash a USD fue de $ -0.000130683880529243.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de $ -0.0004625453.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de $ -0.0007660207.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Swash a USD fue de $ -0.0012231675121290467.

Qué es Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online.

Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in.

Whether you’re surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts.

New ways to amp up your earnings are added to Swash every month!

Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including:

  • brands that publish ads
  • businesses that buy and analyse data
  • data scientists who build models
  • developers who innovate on the Swash stack
  • charities who receive your donations

The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network’s native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo.

Tokenómica de Swash (SWASH)

Entender la tokenómica de Swash (SWASH) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento.

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Swash (SWASH)

¿Cuánto vale Swash (SWASH) hoy?
El precio en vivo de SWASH en USD es de 0.0020329 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de SWASH en USD?
El precio actual de SWASH en USD es de $ 0.0020329. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Swash?
La capitalización de mercado de SWASH es de $ 2.02M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de SWASH?
El suministro circulante de SWASH es de 994.96M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de SWASH?
SWASH alcanzó un precio ATH de 0.95025 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de SWASH?
SWASH vio un precio ATL de 0.00161107 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de SWASH?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para SWASH es de -- USD.
¿SWASH subirá más este año?
El precio de SWASH podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de SWASH para obtener un análisis más detallado.
