Información del precio (USD) de Stockify (STK)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.59% Cambio de Precio (1D) -19.89% Cambio de Precio (7D) -30.39% Cambio de Precio (7D) -30.39%

El precio en tiempo real de Stockify (STK) es de --. Durante las últimas 24 horas, STK se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STK es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, STK ha cambiado en un +0.59% en la última hora, -19.89% en 24 horas y -30.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Stockify (STK)

Cap de mercado $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.19K$ 18.19K $ 18.19K Suministro de Circulación 999.28M 999.28M 999.28M Suministro total 999,282,417.177555 999,282,417.177555 999,282,417.177555

La capitalización de mercado actual de Stockify es de $ 18.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STK es de 999.28M, con un suministro total de 999282417.177555. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.19K.