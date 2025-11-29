Precio de Steve hoy

El precio actual de Steve ($STEVE) hoy es $ 0.00085159, con una variación del 4.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $STEVE a USD es $ 0.00085159 por $STEVE.

Steve actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,439, con un suministro circulante de 92.11M $STEVE. Durante las últimas 24 horas, $STEVE cotiza entre $ 0.0007931 (bajo) y $ 0.00085463 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00434534, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.000665.

En el corto plazo, $STEVE experimentó un cambio de -0.18% en la última hora y de +3.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Steve ($STEVE)

Cap de mercado $ 78.44K$ 78.44K $ 78.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.87K$ 80.87K $ 80.87K Suministro de Circulación 92.11M 92.11M 92.11M Suministro total 94,965,859.121581 94,965,859.121581 94,965,859.121581

La capitalización de mercado actual de Steve es de $ 78.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $STEVE es de 92.11M, con un suministro total de 94965859.121581. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.87K.