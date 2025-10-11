Información del precio (USD) de Squill (SQUILL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.170208 $ 0.170208 $ 0.170208 24H Mín $ 0.248895 $ 0.248895 $ 0.248895 24H Máx 24H Mín $ 0.170208$ 0.170208 $ 0.170208 24H Máx $ 0.248895$ 0.248895 $ 0.248895 Máximo Histórico $ 0.523435$ 0.523435 $ 0.523435 Precio más bajo $ 0.069945$ 0.069945 $ 0.069945 Cambio de Precio (1H) +0.60% Cambio de Precio (1D) +21.95% Cambio de Precio (7D) -28.15% Cambio de Precio (7D) -28.15%

El precio en tiempo real de Squill (SQUILL) es de $0.222622. Durante las últimas 24 horas, SQUILL se ha operado entre un mínimo de $ 0.170208 y un máximo de $ 0.248895, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SQUILL es de $ 0.523435, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.069945.

En términos de rendimiento a corto plazo, SQUILL ha cambiado en un +0.60% en la última hora, +21.95% en 24 horas y -28.15% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Squill (SQUILL)

Cap de mercado $ 786.72K$ 786.72K $ 786.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Suministro de Circulación 3.53M 3.53M 3.53M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Squill es de $ 786.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SQUILL es de 3.53M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.23M.