Precio de SOLTAN hoy

El precio actual de SOLTAN (SOLTAN) hoy es $ 0.00006413, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLTAN a USD es $ 0.00006413 por SOLTAN.

SOLTAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 64,127, con un suministro circulante de 1.00B SOLTAN. Durante las últimas 24 horas, SOLTAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.000567, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000581.

En el corto plazo, SOLTAN experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SOLTAN (SOLTAN)

Cap de mercado $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.13K$ 64.13K $ 64.13K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SOLTAN es de $ 64.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOLTAN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.13K.