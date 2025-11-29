Precio de SolNav AI hoy

El precio actual de SolNav AI (SOLNAV) hoy es --, con una variación del 3.95% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLNAV a USD es -- por SOLNAV.

SolNav AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,084, con un suministro circulante de 99.94M SOLNAV. Durante las últimas 24 horas, SOLNAV cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00638547, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOLNAV experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +8.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SolNav AI (SOLNAV)

Cap de mercado $ 24.08K$ 24.08K $ 24.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 36.11K$ 36.11K $ 36.11K Suministro de Circulación 99.94M 99.94M 99.94M Suministro total 149,833,237.2124459 149,833,237.2124459 149,833,237.2124459

