Precio de SkyAI hoy

El precio actual de SkyAI (SKYAI) hoy es $ 0.02363722, con una variación del 4.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SKYAI a USD es $ 0.02363722 por SKYAI.

SkyAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,635,496, con un suministro circulante de 1.00B SKYAI. Durante las últimas 24 horas, SKYAI cotiza entre $ 0.02339456 (bajo) y $ 0.02502905 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.09237, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01433298.

En el corto plazo, SKYAI experimentó un cambio de -1.02% en la última hora y de +8.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SkyAI (SKYAI)

Cap de mercado $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.64M$ 23.64M $ 23.64M Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SkyAI es de $ 23.64M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SKYAI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.64M.