Precio de Sigma Boy hoy

El precio actual de Sigma Boy (SIGMABOY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIGMABOY a USD es -- por SIGMABOY.

Sigma Boy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,753.16, con un suministro circulante de 998.85M SIGMABOY. Durante las últimas 24 horas, SIGMABOY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIGMABOY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -19.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sigma Boy (SIGMABOY)

