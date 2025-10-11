Información del precio (USD) de shiyo (SHIYO)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.99% Cambio de Precio (1D) -19.09% Cambio de Precio (7D) -24.79% Cambio de Precio (7D) -24.79%

El precio en tiempo real de shiyo (SHIYO) es de --. Durante las últimas 24 horas, SHIYO se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SHIYO es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SHIYO ha cambiado en un +0.99% en la última hora, -19.09% en 24 horas y -24.79% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de shiyo (SHIYO)

Cap de mercado $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Suministro de Circulación 999.51M 999.51M 999.51M Suministro total 999,509,364.005555 999,509,364.005555 999,509,364.005555

La capitalización de mercado actual de shiyo es de $ 24.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIYO es de 999.51M, con un suministro total de 999509364.005555. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 24.46K.