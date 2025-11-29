Precio de Salute hoy

El precio actual de Salute (SLT) hoy es --, con una variación del 8.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLT a USD es -- por SLT.

Salute actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,638,511, con un suministro circulante de 100.00B SLT. Durante las últimas 24 horas, SLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLT experimentó un cambio de +1.13% en la última hora y de -0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Salute (SLT)

Cap de mercado $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.64M$ 4.64M $ 4.64M Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

