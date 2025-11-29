Precio de Rusk Token hoy

El precio actual de Rusk Token (RUSK) hoy es --, con una variación del 5.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUSK a USD es -- por RUSK.

Rusk Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 326,246, con un suministro circulante de 938.45M RUSK. Durante las últimas 24 horas, RUSK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RUSK experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +2.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rusk Token (RUSK)

La capitalización de mercado actual de Rusk Token es de $ 326.25K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUSK es de 938.45M, con un suministro total de 938448482.3651226. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 326.25K.