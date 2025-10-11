Información del precio (USD) de Runnit (RUNNIT)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00012812 24H Máx $ 0.00022878 Máximo Histórico $ 0.00184201 Precio más bajo $ 0.00005387 Cambio de Precio (1H) +11.06% Cambio de Precio (1D) -18.22% Cambio de Precio (7D) +2.75%

El precio en tiempo real de Runnit (RUNNIT) es de $0.00017959. Durante las últimas 24 horas, RUNNIT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00012812 y un máximo de $ 0.00022878, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RUNNIT es de $ 0.00184201, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00005387.

En términos de rendimiento a corto plazo, RUNNIT ha cambiado en un +11.06% en la última hora, -18.22% en 24 horas y +2.75% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Runnit (RUNNIT)

Cap de mercado $ 176.72K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 176.72K Suministro de Circulación 984.04M Suministro total 984,035,300.8437363

La capitalización de mercado actual de Runnit es de $ 176.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUNNIT es de 984.04M, con un suministro total de 984035300.8437363. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 176.72K.