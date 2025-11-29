Precio de Rue Cat hoy

El precio actual de Rue Cat (RUECAT) hoy es $ 0.00010742, con una variación del 4.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUECAT a USD es $ 0.00010742 por RUECAT.

Rue Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 60,824, con un suministro circulante de 566.10M RUECAT. Durante las últimas 24 horas, RUECAT cotiza entre $ 0.00010724 (bajo) y $ 0.00011317 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00086682, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00007988.

En el corto plazo, RUECAT experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +14.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rue Cat (RUECAT)

Cap de mercado $ 60.82K$ 60.82K $ 60.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 60.82K$ 60.82K $ 60.82K Suministro de Circulación 566.10M 566.10M 566.10M Suministro total 566,097,437.743317 566,097,437.743317 566,097,437.743317

La capitalización de mercado actual de Rue Cat es de $ 60.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RUECAT es de 566.10M, con un suministro total de 566097437.743317. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 60.82K.