Precio de roule token hoy

El precio actual de roule token (ROUL) hoy es $ 0.00285061, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROUL a USD es $ 0.00285061 por ROUL.

roule token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 206,176, con un suministro circulante de 72.33M ROUL. Durante las últimas 24 horas, ROUL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00858746, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00109265.

En el corto plazo, ROUL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de roule token (ROUL)

Cap de mercado $ 206.18K$ 206.18K $ 206.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 285.06K$ 285.06K $ 285.06K Suministro de Circulación 72.33M 72.33M 72.33M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de roule token es de $ 206.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROUL es de 72.33M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 285.06K.