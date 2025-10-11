Información del precio (USD) de Ribbit Meme (RIBBIT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.02% Cambio de Precio (1D) -16.73% Cambio de Precio (7D) -24.64% Cambio de Precio (7D) -24.64%

El precio en tiempo real de Ribbit Meme (RIBBIT) es de --. Durante las últimas 24 horas, RIBBIT se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RIBBIT es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RIBBIT ha cambiado en un -0.02% en la última hora, -16.73% en 24 horas y -24.64% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ribbit Meme (RIBBIT)

Cap de mercado $ 298.91K$ 298.91K $ 298.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 298.91K$ 298.91K $ 298.91K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ribbit Meme es de $ 298.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RIBBIT es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 298.91K.