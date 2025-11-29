Precio de Rhetor hoy

El precio actual de Rhetor (RT) hoy es $ 0.00475894, con una variación del 0.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RT a USD es $ 0.00475894 por RT.

Rhetor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,741,586, con un suministro circulante de 1000.00M RT. Durante las últimas 24 horas, RT cotiza entre $ 0.00473103 (bajo) y $ 0.00500288 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02402558, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00458903.

En el corto plazo, RT experimentó un cambio de +0.55% en la última hora y de -22.09% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rhetor (RT)

Cap de mercado $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,499.88207 999,999,499.88207 999,999,499.88207

La capitalización de mercado actual de Rhetor es de $ 4.74M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RT es de 1000.00M, con un suministro total de 999999499.88207. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.74M.