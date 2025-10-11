Información del precio (USD) de RefundYourSOL (RYS)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00110097 $ 0.00110097 $ 0.00110097 24H Mín $ 0.00152996 $ 0.00152996 $ 0.00152996 24H Máx 24H Mín $ 0.00110097$ 0.00110097 $ 0.00110097 24H Máx $ 0.00152996$ 0.00152996 $ 0.00152996 Máximo Histórico $ 0.00336875$ 0.00336875 $ 0.00336875 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +1.99% Cambio de Precio (1D) -19.41% Cambio de Precio (7D) -26.82% Cambio de Precio (7D) -26.82%

El precio en tiempo real de RefundYourSOL (RYS) es de $0.00121798. Durante las últimas 24 horas, RYS se ha operado entre un mínimo de $ 0.00110097 y un máximo de $ 0.00152996, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RYS es de $ 0.00336875, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, RYS ha cambiado en un +1.99% en la última hora, -19.41% en 24 horas y -26.82% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RefundYourSOL (RYS)

Cap de mercado $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Suministro de Circulación 970.72M 970.72M 970.72M Suministro total 970,724,483.416884 970,724,483.416884 970,724,483.416884

La capitalización de mercado actual de RefundYourSOL es de $ 1.18M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RYS es de 970.72M, con un suministro total de 970724483.416884. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.18M.