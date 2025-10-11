Información del precio (USD) de real fast (SPEED)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.03378043$ 0.03378043 $ 0.03378043 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.87% Cambio de Precio (1D) -17.45% Cambio de Precio (7D) -21.43% Cambio de Precio (7D) -21.43%

El precio en tiempo real de real fast (SPEED) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPEED se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPEED es de $ 0.03378043, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPEED ha cambiado en un +0.87% en la última hora, -17.45% en 24 horas y -21.43% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de real fast (SPEED)

Cap de mercado $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.48K$ 240.48K $ 240.48K Suministro de Circulación 733.27M 733.27M 733.27M Suministro total 733,266,331.53773 733,266,331.53773 733,266,331.53773

La capitalización de mercado actual de real fast es de $ 240.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPEED es de 733.27M, con un suministro total de 733266331.53773. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.48K.