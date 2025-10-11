Información del precio (USD) de RACO (RACO)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00000441 24H Máx $ 0.0000047 Máximo Histórico $ 0.00011837 Precio más bajo $ 0.00000355 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -4.42% Cambio de Precio (7D) +0.47%

El precio en tiempo real de RACO (RACO) es de $0.00000445. Durante las últimas 24 horas, RACO se ha operado entre un mínimo de $ 0.00000441 y un máximo de $ 0.0000047, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RACO es de $ 0.00011837, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00000355.

En términos de rendimiento a corto plazo, RACO ha cambiado en un -- en la última hora, -4.42% en 24 horas y +0.47% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RACO (RACO)

Cap de mercado $ 4.45K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.45K Suministro de Circulación 999.49M Suministro total 999,494,639.81649

La capitalización de mercado actual de RACO es de $ 4.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RACO es de 999.49M, con un suministro total de 999494639.81649. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.45K.