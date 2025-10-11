Tokenómica de Pumpit (PUMPIT)
Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.
Tokenómica de Pumpit (PUMPIT): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Pumpit (PUMPIT) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens PUMPIT que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens PUMPIT que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de PUMPIT ¡explora el precio en vivo del token PUMPIT!
