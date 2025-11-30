Precio de Public Mint hoy

El precio actual de Public Mint (MINT) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MINT a USD es -- por MINT.

Public Mint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,122.13, con un suministro circulante de 106.53M MINT. Durante las últimas 24 horas, MINT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.36, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MINT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +6.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Public Mint (MINT)

Cap de mercado $ 17.12K$ 17.12K $ 17.12K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 40.18K$ 40.18K $ 40.18K Suministro de Circulación 106.53M 106.53M 106.53M Suministro total 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Public Mint es de $ 17.12K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MINT es de 106.53M, con un suministro total de 250000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 40.18K.