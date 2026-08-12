Precio de PRSM AI hoy

El precio actual de PRSM AI (PRSM) hoy es $ 0, con una variación del 4.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRSM a USD es $ 0 por PRSM.

PRSM AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,741.88, con un suministro circulante de 704.67M PRSM. Durante las últimas 24 horas, PRSM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRSM experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -19.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PRSM AI (PRSM)

Cap de mercado $ 15.74K$ 15.74K $ 15.74K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.12K$ 22.12K $ 22.12K Suministro de Circulación 704.67M 704.67M 704.67M Suministro total 989,937,482.125917 989,937,482.125917 989,937,482.125917

La capitalización de mercado actual de PRSM AI es de $ 15.74K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRSM es de 704.67M, con un suministro total de 989937482.125917. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.12K.