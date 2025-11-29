Precio de Prediqt hoy

El precio actual de Prediqt (PRQT) hoy es $ 0.00002367, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRQT a USD es $ 0.00002367 por PRQT.

Prediqt actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,474, con un suministro circulante de 991.84M PRQT. Durante las últimas 24 horas, PRQT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0007339, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002206.

En el corto plazo, PRQT experimentó un cambio de -- en la última hora y de +7.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Prediqt (PRQT)

Cap de mercado $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K Suministro de Circulación 991.84M 991.84M 991.84M Suministro total 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223 991,844,853.2545223

La capitalización de mercado actual de Prediqt es de $ 23.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRQT es de 991.84M, con un suministro total de 991844853.2545223. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.47K.