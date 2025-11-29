Precio de Praxis hoy

El precio actual de Praxis (PRXS) hoy es $ 0.00880816, con una variación del 6.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRXS a USD es $ 0.00880816 por PRXS.

Praxis actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 881,497, con un suministro circulante de 100.00M PRXS. Durante las últimas 24 horas, PRXS cotiza entre $ 0.00877119 (bajo) y $ 0.00941458 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.071311, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00293899.

En el corto plazo, PRXS experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de +18.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Praxis (PRXS)

Cap de mercado $ 881.50K$ 881.50K $ 881.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 881.50K$ 881.50K $ 881.50K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Praxis es de $ 881.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRXS es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 881.50K.