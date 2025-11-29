Precio de Portals hoy

El precio actual de Portals (PORTALS) hoy es $ 0.01530752, con una variación del 4.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PORTALS a USD es $ 0.01530752 por PORTALS.

Portals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,520,751, con un suministro circulante de 230.00M PORTALS. Durante las últimas 24 horas, PORTALS cotiza entre $ 0.01528536 (bajo) y $ 0.01694393 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.269855, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01528536.

En el corto plazo, PORTALS experimentó un cambio de -0.35% en la última hora y de -19.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Portals (PORTALS)

Cap de mercado $ 3.52M$ 3.52M $ 3.52M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.31M$ 15.31M $ 15.31M Suministro de Circulación 230.00M 230.00M 230.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Portals es de $ 3.52M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PORTALS es de 230.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.31M.