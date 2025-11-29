Precio de Poop hoy

El precio actual de Poop (POOP) hoy es $ 0.01194113, con una variación del 6.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POOP a USD es $ 0.01194113 por POOP.

Poop actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,980,882, con un suministro circulante de 165.02M POOP. Durante las últimas 24 horas, POOP cotiza entre $ 0.01162419 (bajo) y $ 0.01336826 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.064116, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01111591.

En el corto plazo, POOP experimentó un cambio de +1.10% en la última hora y de -8.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Poop (POOP)

Cap de mercado $ 1.98M$ 1.98M $ 1.98M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.00M$ 12.00M $ 12.00M Suministro de Circulación 165.02M 165.02M 165.02M Suministro total 999,998,307.803749 999,998,307.803749 999,998,307.803749

La capitalización de mercado actual de Poop es de $ 1.98M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POOP es de 165.02M, con un suministro total de 999998307.803749. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.00M.