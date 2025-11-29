Precio de PJN hoy

El precio actual de PJN (PJN) hoy es $ 0.00018894, con una variación del 0.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PJN a USD es $ 0.00018894 por PJN.

PJN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 188,900, con un suministro circulante de 999.72M PJN. Durante las últimas 24 horas, PJN cotiza entre $ 0.00015808 (bajo) y $ 0.00019097 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00288545, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003504.

En el corto plazo, PJN experimentó un cambio de +0.85% en la última hora y de +78.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PJN (PJN)

Cap de mercado $ 188.90K$ 188.90K $ 188.90K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 188.90K$ 188.90K $ 188.90K Suministro de Circulación 999.72M 999.72M 999.72M Suministro total 999,719,548.163808 999,719,548.163808 999,719,548.163808

La capitalización de mercado actual de PJN es de $ 188.90K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PJN es de 999.72M, con un suministro total de 999719548.163808. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 188.90K.