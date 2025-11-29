Precio de PIXTEL hoy

El precio actual de PIXTEL (PIXTEL) hoy es --, con una variación del 18.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIXTEL a USD es -- por PIXTEL.

PIXTEL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,049, con un suministro circulante de 998.08M PIXTEL. Durante las últimas 24 horas, PIXTEL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIXTEL experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de +15.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PIXTEL (PIXTEL)

Cap de mercado $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.05K$ 34.05K $ 34.05K Suministro de Circulación 998.08M 998.08M 998.08M Suministro total 998,083,496.133517 998,083,496.133517 998,083,496.133517

La capitalización de mercado actual de PIXTEL es de $ 34.05K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIXTEL es de 998.08M, con un suministro total de 998083496.133517. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.05K.